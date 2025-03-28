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'16 milyon'un parasıyla Acarkent’te 3 villa 5 daire!

'16 milyon'un parasıyla Acarkent’te 3 villa 5 daire!

Haber Merkezi
04:0028/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bu villalardan Murat Kapki'de 3 tane var. Yeni aldığı B tipi 2 villaya 5 milyon dolar ödedi.
Bu villalardan Murat Kapki'de 3 tane var. Yeni aldığı B tipi 2 villaya 5 milyon dolar ödedi.

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan reklamcı Murat Kapki’nin Acarkent’te 500 milyon lira değerinde 8 gayrimenkulü olduğu ortaya çıktı. Kapki'nin 2 villa ve 5 daireyi tutuklanmadan kısa süre önce aldığı öğrenildi. MASAK raporu ve incelemelerle, yolsuzluğun merkezinde olduğu tespit edilen Advertcity’nin kurucusu olan Kapki'nin, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra büyük bir servet sahibi olduğu görülüyor. Stratejik noktalardaki reklam alanlarını, yüksek kiralar ödenmesi gerekirken cüzi bedellerle alan Murat Kapki'nin ticari hayatın akışına aykırı şekilde büyük kâr elde ettiği belirtiliyor.

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ünlü reklamcı Murat Kapki gayrimenkul zengini. Kapki tutuklanmadan kısa süre önce genelde ünlülerin yaşadığı Acarkent’te 7 gayrimenkul almış. B tipi 2 villaya 5 milyon dolar (190 milyon lira) ödeyen Kapki, Acarevler’de de tanesi 40 milyon liradan toplam 200 milyon liraya 5 daire aldı. Aynı bölgede daha önceden aldığı C tipi bir villası daha olan Kapki, son aldıklarıyla birlikte Acarkent’teki villa sayısını 3’e çıkarttı. Zamanlaması dikkat çeken yatırımların toplam değeri yaklaşık 500 milyon lira.

Murat Kapki

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MASAK raporu ve yapılan inceleme sonucu yolsuzluğun merkezinde olan Advertcity’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kapki, reklam pastasını kimseye bırakmamış. Soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık şunları söyledi: “Murat Kapki, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra büyük bir servet sahibi oldu. Şehir merkezindeki üst geçit ve stratejik noktalardaki reklam alanları için yüksek kiralar ödenmesi gerekirken, çok daha az bedelle Murat Kapki bu işleri alıp hayatın olağan akışına aykırı şekilde kâr etmiştir."


#İBB
#yolsuzluk
#Ekrem İmamoğlu
#Murat Kapki

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