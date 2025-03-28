'16 milyon'un parasıyla Acarkent’te 3 villa 5 daire!

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ünlü reklamcı Murat Kapki gayrimenkul zengini. Kapki tutuklanmadan kısa süre önce genelde ünlülerin yaşadığı Acarkent’te 7 gayrimenkul almış. B tipi 2 villaya 5 milyon dolar (190 milyon lira) ödeyen Kapki, Acarevler’de de tanesi 40 milyon liradan toplam 200 milyon liraya 5 daire aldı. Aynı bölgede daha önceden aldığı C tipi bir villası daha olan Kapki, son aldıklarıyla birlikte Acarkent’teki villa sayısını 3’e çıkarttı. Zamanlaması dikkat çeken yatırımların toplam değeri yaklaşık 500 milyon lira.

MASAK raporu ve yapılan inceleme sonucu yolsuzluğun merkezinde olan Advertcity’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kapki, reklam pastasını kimseye bırakmamış. Soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık şunları söyledi: “Murat Kapki, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra büyük bir servet sahibi oldu. Şehir merkezindeki üst geçit ve stratejik noktalardaki reklam alanları için yüksek kiralar ödenmesi gerekirken, çok daha az bedelle Murat Kapki bu işleri alıp hayatın olağan akışına aykırı şekilde kâr etmiştir."