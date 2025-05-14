Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun'da şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

16:3414/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
Şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada şampuan kutusuna gizlenmiş 133 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'da şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri U.Ö'yü (29), merkez İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde durdurdu.


Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada şampuan kutusuna gizlenmiş 133 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.




#İlkadım
#Samsun
#şampuan kutusu
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Sakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM KPSS-2025/4 yerleştirme sonuç sorgulama ekranı