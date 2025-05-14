Samsun'da şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada şampuan kutusuna gizlenmiş 133 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'da şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri U.Ö'yü (29), merkez İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada şampuan kutusuna gizlenmiş 133 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.