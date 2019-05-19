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İSTANBUL

Sanatçılarla iftar Huber Köşkü’nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçı ve sporcularla geleneksel iftar buluşması Huber Köşkü’nde gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta cumartesi günü planlanan iftara İstanbul seçimlerine ilişkin farklı değerlendirmeler yapan isimler de davet edilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya gelmişti.
2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya gelmişti.

Ramazan ayı boyunca toplumun tüm kesimlerinin temsilcileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanat ve spor camiası ile geleneksel hale gelen iftarda buluşacak. Erdoğan’ın sanatçılarla biraraya geleceği etkinliğin 25 Mayıs Cumartesi günü Tarabya Hüber Köşkü’nde düzenlenmesi planlanıyor.

İftar programı için sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerine davetiye gönderilecek. Davet edilen sanatçılar politik tartışmaların gölgesinde kalmayacak. Ürettiği eserler ile toplumda büyük beğeniler toplayan isimlerin programda yer alacağı öğrenildi.

Erdoğan’ın bir süre önce, “Truva Sonatı” konserini izlediği Fazıl Say’ın da davetliler arasında yer alacağı öğrenildi. Fazıl Say’ın, Erdoğan’ı konsere davet etmesi ve Erdoğan’ın da katılması üzerine bazı kesimler Say için linç kampanyası başlatmıştı.

HOŞGÖRÜ ÖRNEĞİ

Davetliler arasında İstanbul seçimlerine ilişkin farklı değerlendirmeler yapan isimlerin de yer alması bekleniyor. Bu isimlerin iftara davet edilmesi ile birlikte hem hoşgörünün örneği ortaya konulurken hem de bazı kesimlerin uygulamış olduğu linç kampanyalarına da cevap verilmesi öngörülüyor. Erdoğan bazı sanatçıların paylaşımları ardından yaptığı açıklamada, “Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz” ifadesini kullanmıştı.

YILDIRIM DA KATILACAK

Erdoğan’ın sanat dünyası ile yapacağı iftara Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katılacak.

Erdoğan Ramazan ayı boyunca farklı meslek dalları temsilcileri ve toplumun farklı kesimlerinin temsilcileri ile iftarda biraraya gelmeye devam edecek. Erdoğan’ın bu kapsamda sağlık çalışanları, eğitimciler ve İstanbul’un farklı ilçelerinde vatandaşlarla iftarda bir araya gelmesi planlanıyor.

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