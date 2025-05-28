Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

22:4928/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı.
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan silahlı arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce Gaziantep'ten köyüne döndüğü öğrenilen Mehmet Bulut (24) ile amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silah, taş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet Bulut (24), İ.B. (27), M.B., Ali Bulut, Y.B., B.B. ile Hüseyin Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Ali Bulut yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri, Birecik ve Suruç Devlet Hastanesinde sürüyor.

Hastane ve mahallede jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Şanlıurfa
#kavga
#Gaziantep
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye'de ne kadar yabancı var? Kaç Suriyeli ülkesine döndü?