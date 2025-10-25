Yeni Şafak
Şanlıurfa'da izinsiz üretilen 20 tondan fazla gıda ürünü ele geçirildi

25/10/2025, Cumartesi
AA
Batıkent Mahallesi'ndeki bir iş yerinde izinsiz gıda üretimi yapıldığı belirlendi.
Batıkent Mahallesi'ndeki bir iş yerinde izinsiz gıda üretimi yapıldığı belirlendi.

Şanlıurfa'da izinsiz üretilen 20 tondan fazla pekmez, bal ve nar ekşisi ele geçirildi. Denetimde, ayrıca 20 bin litre glikoz şurubu, 475 litre renklendirici ve 11 bin litre sosa el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesi'ndeki bir iş yerinde izinsiz gıda üretimi yapıldığını belirledi.

Jandarma ekibinin katılımıyla iş yerinde yapılan denetimde, 11 ton 568 kilogram pekmez, 2 ton 232 kilogram nar ekşisi ve 6 ton 730 kilogram bal ele geçirildi.
Denetimde, ayrıca 20 bin litre glikoz şurubu, 475 litre renklendirici ve 11 bin litre sosa el konuldu.

Ürünler, imha edilmek üzere yediemine teslim edildi.

Numuneler ise incelenmek üzere Adana Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi.

İşletme hakkında, analiz sonuçlarına göre izinsiz üretim ve taklit-tağşiş suçlarından yasal işlem başlatılacağı bildirildi.



