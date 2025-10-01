Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da süt ürünleri işletmesine operasyon: 3 tonun üzerinde bozuk süt ürünü imha edildi

Ankara'da süt ürünleri işletmesine operasyon: 3 tonun üzerinde bozuk süt ürünü imha edildi

11:321/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Ankara'da 3 tonun üzerinde bozuk süt ürünü imha edildi
Ankara'da 3 tonun üzerinde bozuk süt ürünü imha edildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde süt ve süt ürünleri işleme tesisine yönelik düzenlenen denetimde, bozulmuş ve etiketsiz toplam 3 tonun üzerinde ürün imha edildi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimde, işletmedeki çiğ süt ve süt ürünleri işleme tesisi, müstakil yeniden ambalajlama işletmesi ve sıcaklık kontrollü müstakil soğuk depo faaliyetleri incelendi.

Kontrollerde bozulmuş, küflenmiş, etiketsiz, çift etiketli ve hatalı etiket bilgisi bulunan peynir, krema ve yoğurt ürünleri tespit edildi. Toplam 3 ton 208 kilo 400 gram ürüne el konulurken, ürünler atık toplama alanında imha edildi.

Ayrıca işletmenin etiket deposu ve ürün sevk alanında farklı firmalara ait etiketler bulundu.

Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.




#Ankara
#süt ürünleri
#işletme
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapılacak iller ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı