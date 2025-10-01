Ankara'da süt ürünleri işletmesine operasyon: 3 tonun üzerinde bozuk süt ürünü imha edildi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimde, işletmedeki çiğ süt ve süt ürünleri işleme tesisi, müstakil yeniden ambalajlama işletmesi ve sıcaklık kontrollü müstakil soğuk depo faaliyetleri incelendi.