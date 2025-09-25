Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "karekod uygulaması" kapsamında denetim yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, karekod uygulamasına ilişkin, "Vatandaşlarımızın bu uygulamayı kullanmalarını, alışveriş yaptıkları yerlerde özellikle gıda güvenliği açısından bu uygulamanın kendilerine sağlayacağı konforu yaşamalarını istiyoruz." dedi.
Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Şile'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Yumaklı, ziyaret sırasında tüketicilerin gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesi amacıyla başlatılan karekod uygulaması kapsamında denetim de yaptı.
Perakende satış yapan iş yerleri ya da yemek hizmeti, içecek hizmeti veren yerlerle alakalı olarak karekod sistemini zorunlu hale getirdiklerini hatırlatan Yumaklı, "Onu buradaki ziyaretlerimizde de gördük. İşletmelerin tamamı karekod sistemini artık uygulamaya başlamış." diye konuştu.
Vatandaşların, "Tarım Cebimde" uygulamasıyla gittikleri yiyecek, içecek alanlarının denetlenip denetlenmediğine ilişkin bilgi alabileceğini söyleyen Yumaklı, şunları ifade etti: