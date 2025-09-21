Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Karadeniz'deki selde 183 personel aralıksız çalışıyor

18:5521/09/2025, Pazar
AA
Karadeniz'de aşırı yağışlar sonrası oluşan sel ve taşkınların izi siliniyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen taşkın ve sellere ilişkin açıklama yaptı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün "Yeşil Karıncalarının" vatandaşların yanında yer aldığını belirten Bakan Yumaklı, "Koordineli ve etkin bir şekilde yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi-ekipman ve 183 personelimizle aralıksız olarak sahada görev alıyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Nsosyal hesabından Karadeniz Bölgesi'ndeki söz konusu illerde yaşanan taşkın ve sellere ilişkin paylaşım yaptı.

"İlk andan itibaren sahadayız"

Yağışların yol açtığı taşkın ve sel felaketlerine karşı "DSİ'nin Yeşil Karıncalarının" ilk andan itibaren sahada, vatandaşların yanında yer almaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Koordineli ve etkin bir şekilde yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi-ekipman ve 183 personelimizle aralıksız olarak sahada görev alıyoruz. Sel ve taşkınlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."


