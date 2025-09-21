Doğu Karadeniz’i sel vurdu

Doğu Karadeniz’i etkisini altına alan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Rize’de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Gece boyunca devam eden sağanağın Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili olduğu öğrenildi.

AYDER’E ULAŞIM YOK

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu su baskınları meydana geldi. Su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle 15 aile tedbir amaçlı tahliye edildi. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapandı. Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu Şenyamaç köyü mevkiindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü.

BUNGALOVLAR SUYA KARIŞTI

Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde araçlarıyla seyir halindeki 9 kişinin sel sularına kapılmak üzereyken yakındaki ev ile tesise sığındıkları, ihbar üzerine ekiplerce bu kişilerin tahliye edildiği bildirildi. Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde 2 bungalov sele kapılırken, işletmede kimsenin olmadığı öğrenildi.

200 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ulaşıma kapanan Ayder Yaylası yolunda incelemelerde bulundu. Kentte yaklaşık 200 kilogramı aşan bir yağışın kaydedildiğini ifade eden Vali Baydaş, "Bütün şehir geneli yaylalarda ve dağlarda ciddi bir yağış var. Onun neticesi itibarıyla dereler yükseliyor. Sevindirici olan şey can kaybının olmayışı” diye konuştu.

Meteorolojiden yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki gündür sağanağın etkili olduğu Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri için yeni bir uyarıda bulundu. Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Trabzon’da heyelan

Trabzon’da yağışlar Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymasına neden oldu. Teyakkuzda bekleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su taşkınları ve heyelanlara müdahale etti. Kanalların temizlenmesi ile muhtemel afetin önüne geçildi.

Artvin’de dereler taştı

Sağanak yağış Artvin'de de dereleri taşırdı. Özellikle Borçka ilçesinde hayat olumsuz etkilendi. Yağışların ardından Borçka-Macahel Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Efeler Deresi'nin taşması, çevredeki tarım arazileri ile köy yollarını sular altında bıraktı.

Giresun'da gök yarıldı

Giresun'da adeta gök yarıldı. Metrekareye 306 kilogram yağış düştü. Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi. Evden çıkamayan 8 kişi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Görele ve Çanakçı ilçelerine bağlı köylerin yolları kapandı. Ekiplerin çalışma başlattığı ifade edildi.







