Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde, Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Doğu Karadeniz'de de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde batısında, akşam saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatı, cuma günü doğusunda batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege'nin kuzeyinde ise yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı, cuma günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın, cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.