Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek: Sıcaklıklar 6 ila 12 derece düşecek

Tekin, perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceğini bildirdi.





Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Hatay ve Adana çevrelerinde yağışların devam edeceğini belirten Tekin, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.