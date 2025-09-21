Görüntüler bugün çekildi! Her yer karla kaplandı: Kalınlık 20 santimetreyi buldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Avusor Yaylası'nda etkili olan kar yağışı sonrasında yaylada mahsur kalan 500 küçükbaş hayvan kurtarıldı. Öte yandan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2 gündür sahil ve iç kesimlerde etkili olan şiddetli yağış zirvelerde yerini kara bıraktı.
Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yayla yaşamını olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Avusor Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıksız süren kar yağışı, bölgede 20 santimetreyi bulan kar kalınlığına ulaştı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle merada otlayan yaklaşık 500 küçükbaş hayvan mahsur kaldı. Küçükbaş hayvanların sahibi İsmail Yılmaz, sabah saatlerinde kar yağışının artmasıyla birlikte hayvanlarının yaylada mahsur kaldığını ifade ederek yardım çağrısında bulundu. Yılmaz'ın çağrısına bölge halkından Muhammet Kesici karşılık verdi.
Kar yağışı altında yaylaya çıkan Kesici, hayvanların bulunduğu alanı tespit ederek onları güvenli bir bölgeye yönlendirdi. Hayvanlar meradan çıkarılarak korunaklı alana alındı. Ayrıca hayvanların soğuktan etkilenmemesi için yem desteği de sağlandı.
Yardım çalışmalarının ardından açıklama yapan Muhammet Kesici, "İsmail kardeşimizin yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan 500 küçükbaş hayvanlarını güvenli alana alarak kurtardık. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Kar yağışı bölgede hayatı zorlaştırsa da dayanışma ile bu sıkıntıları aşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Doğu Karadeniz Bölgesinde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar taşkın, su baskını, heyelanlar ve ulaşımı sağlayan köprülerin yıkılmasına neden oldu. Bölgede can kaybı olmazken, ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Sahil ve iç kesimlerdeki şiddetli yağışlar zirvelere çıkıldıkça ise yerini kar yağışına bıraktı.
Karadeniz Bölgesinin önemli yaylaları arasında yer alan 2 bin rakım üzerindeki Rize'nin Anzer Yaylası ve Trabzon ile Gümüşhane'nin ortak yaylası olan Kadırga Yaylası ile yine Trabzon'daki Kalecik ve Kızılkaya yaylaları kar yağışından nasibini aldı.
Yayla sakinleri güne kar yağışı ile uyanırken, yaylacılar kar yağışının bu yıl erken geldiğini söylediler.