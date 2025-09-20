Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

10:4820/09/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün hava sıcaklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirterek, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre;
yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK İLDE RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Rüzgarın da Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Sivas
#Sinop
#Samsun
#Ordu
#Tokat
#Ardahan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 20 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi