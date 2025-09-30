Trabzon’da usulsüz hamsi çıkışına 37 bin lira para cezası uygulandı

Konuya ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tarımsal üretimin planlanması kapsamında denizlerde toplam 400 bin ton hamsi avına izin verildiği ve bu hamsilerin yalnızca belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada "Tarımsal Üretimin Planlaması kapsamında denizlerimizde 400 bin ton hamsi avlanmasına izin verilmiş olup; avlanan hamsilerin belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkartılmaları zorunludur. Bu kapsamda İlimizde Çarşıbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, Çarşıbaşı Merkez Balıkçı Barınağında gerçekleştirdikleri denetimlerde, belirlenen karaya çıkış noktaları dışında ürün çıkarıldığını tespit etti. Yapılan denetim neticesinde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı" denildi.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan’da hamsi avcılığına yönelik denetimlerin sadece cezai yaptırım için değil, denizlerin geleceğini korumak için yapıldığını belirterek "Hamsi bizim için hem ekonomik hem de kültürel bir değer. Onu korumak hepimizin görevi. Türkiye genelinde belirlenen karaya çıkış noktaları dışında ürün boşaltılmasına izin vermiyoruz. Avcı gemiler günlük avlarını elektronik seyir sistemi üzerinden bildiriyor, bu bilgiler ekiplerimize ulaşıyor. Limana yanaşan gemi için kontroller sonrasında seyir defteri onaylanıyor ve nakil belgesi düzenlenmesi sağlanıyor ürün sadece bu belge ile ilk satış noktalarına gönderiliyor" dedi.