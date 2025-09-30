Yeni Şafak
Tanesi 350 lira olunca tezgahın gözdesi bu sene değişti

15:4930/09/2025, Salı
IHA
Karadeniz’de bu sezon palamutun azlığı, hamsinin ise bolluğu dikkat çekiyor. Geçen yıl bol miktarda avlanan palamut, bu yıl neredeyse hiç görülmezken, tezgâhların en gözde balığı hamsi oldu.

1 Eylül’de başlayan av sezonunda Ordu açıklarında az da olsa palamut avlanırken, balıkçılar fiyatların geçen yıla kıyasla yükseldiğini belirtiyor. Geçen sezon kilosu 100-120 liradan satılan palamut, bu sezon 500-600 gramlık boylarıyla tanesi 350 liradan alıcı buluyor.

Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, bu yıl en çok talebin hamsiye olduğunu dile getirerek, "Şu anda hamsi 100-150 lira arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatların yükselebileceği söyleniyor. Palamut az ve pahalı olduğu için rağbet düşük, hamsi ise hem bol hem de tercih ediliyor" dedi.

Öte yandan tezgahlarda hamsinin kilosu 100-150, mezgit 300, somon 250, levrek 500, istavrit 100, çipura 400, barbun 250 liradan satışa sunuluyor. 500-600 gramlık palamut ise tanesi 350 liradan alıcı buluyor.

