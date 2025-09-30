Tanesi 350 lira olunca tezgahın gözdesi bu sene değişti

Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, bu yıl en çok talebin hamsiye olduğunu dile getirerek, "Şu anda hamsi 100-150 lira arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatların yükselebileceği söyleniyor. Palamut az ve pahalı olduğu için rağbet düşük, hamsi ise hem bol hem de tercih ediliyor" dedi.