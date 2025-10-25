Yeni Şafak
Şanlıurfa’da milyonlarca liralık telefon dolandırıcılığı operasyonu: Beş kişi tutuklandı

18:5325/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Operasyonda 3 cep telefonu, dijital incelemeyi engellemek için yakılmış 6 cep telefonu, dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu bir defter, sahte polis kimliği, sahte mahkeme kararı tutanağı, 5 USB bellek, 2 bluetooth kulaklık, 12 SIM kart, ruhsatsız av tüfeği, 44 kartuş, 44 av tüfeği şarjörü ve bir satır ele geçirildi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 2 kişiyi 11 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, sahte evrak ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 2 kişiyi toplam 11 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin "telefonda kamu görevlisi gibi davranarak " vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ekiplerce "Atıcı Evi" olarak bilinen adrese düzenlenen operasyonda 3 cep telefonu, dijital incelemeyi engellemek için yakılmış 6 cep telefonu, dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu bir defter, sahte polis kimliği, sahte mahkeme kararı tutanağı, 5 USB bellek, 2 bluetooth kulaklık, 12 SIM kart, ruhsatsız av tüfeği, 44 kartuş, 44 av tüfeği şarjörü ve bir satır ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "2521 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Şanlıurfa
#dolandırıcılık
#operasyon
