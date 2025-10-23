Zehir tacirlerine operasyon: Cezaevi firarisi tutuklandı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler uzun süredir takip ettiği E.B.’nin yaşadığı eve 17 Ekim’de operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 1 kilo 273 gram metamfetamin, 3 bin 890 adet sentetik hap, 20 adet extacy hap, 191 gram kokain, 100 gram Jamaika, 5 gram esrar, 2 tabanca, 4 fişek, 7 hassas terazi ile 53 bin 600 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon sırasında evde olmayan şüpheliyi yakalamak için polis çalışmalarını sürdürdü.