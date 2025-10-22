İzmir’de tüp patlamasında tek katlı bir ev yıkıldı: Biri ağır 2 yaralı

Patlamanın ardından olay yerine gelen Mustafa Demir’in oğlu Umut Demir, olaydan komşularının kendisini aramasıyla haberdar olduğunu belirterek, "Patlama sesi duymuşlar, bunun üzerine bizi aradılar. Ben iş yerinden çıktım, buraya geldim. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Şu anda yetkilileri bekliyorum, oraya gidip inceleme yapacaklar, sonra da buradan ayrılacaklar. Babam yaralıymış. Sanırım ufak tefek yanıkları varmış. Hastaneye kaldırıldı, şu anda yoğun bakımda. Belki de önceden tüpü açık bıraktı. Sonra gelip çay demlemek istemiş olabilir, tüp de bu sırada patlamış olabilir. Ancak kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ama içeride bir gaz sıkışması olduğu söylendi. İçeride gaz kokusu da var. Muhtemelen tüp açık unutuldu. Zaten yaşlı bir adam. Bekliyoruz, şimdilik babamdan iyi haber aldık, durumu iyiymiş. Buradaki işlerimizi bitirdikten sonra hastaneye gideceğiz" dedi.



