Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor

Türkiye’nin önde gelen bazı firmalar, değişik nedenlerle tahsil edemediği alacaklarını belirli bir komisyon karşılığında hukuk bürolarına devrediyor. Devir işlemlerinden sonra vatandaşlar, avukatlık büroları ile karşı karşıya kalıyor. İş bu noktadan sonra kontrolden çıkıyor. Hukuk büroları alacakları tahsil edip para kazanmak için her yola başvuruyor. Borçluyu arayarak konuyla ilgili bilgilendirme hakkı olan avukatlar, kendilerine çizilen hukuki sınırın çok ötesine geçiyor.

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YAKINLARINI ARAYIP PARA İSTİYOR

Alacaklı oldukları kişilerin uzak/yakın akrabalarını arayan avukatlar, “Yakınınızın şu kadar borcu var, söyleyin ödesin. Yoksa icralık olacak. Polisle eve geliriz eşyaları alır gideriz” diyerek tehdit ediyor ve borçlulara baskı uyguluyor. Hem görüştüğümüz mağdurlar, hem de sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalışan vatandaşlar psikolojik şiddete dönüşen tacizlerinden rahatsız.

OYNAT 00:31 Aracına almadığı müşteriyi 'kafana sıkarım' diye tehdit eden taksici kamerada Üsküdar Altunizade'de aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 'kafana sıkarım' diye tehdit etti.



Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri olayın yaşandığı yerde taksilere yönelik denetim yaptı. BiP'te paylaş

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İNSANIN ONURUYLA OYNANMAZ

Salgın sürecinde bir miktar kredi borcunu ödeyemediğini belirten İş insanı Ahmet B. “Bir atölyem var, salgın sürecinde 6-7 ay neredeyse hiç ödeme alamadım. Bu da kendi ödemelerime yansıdı, kredilerimi ödeyemedim. Banka alacağını bir süre sonra bir hukuk bürosuna devretmiş. Ben ödeme gelsin, borçlarımı kapatayım derdindeyken bir sabah halamın kızı beni aradı. ‘Abi yanlış anlamazsan bir şey söyleyeceğim. Bir kadın avukat beni aradı, bir miktar borcun varmış, ödemen gerekiyormuş’ dedi. Arayan numarayı istedim, hukuk bürosundan şikayetçi oldum. Kimsenin insanların onuruyla oynamaya hakkı yok” dedi.

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Abimin borcu için tehdit ettiler

İlhan N., bir yakınının borcu tarafından avukatların ısrarlı tacizlerine maruz kaldı. İlhan N. yaşadıklarını şöyle anlattı: “Abimin borcu yüzünden aradılar beni. Kendisiyle görüşmediğimi küs olduğumuzu, telefonunun bende olmadığını söyledim. ‘Yani telefonu yok bilmiyorsunuz öyle mi’ diyerek bana inanmadılar. Tehdit etmeye başladılar. Evime haciz göndereceklerini söylediler. Telefonlarını engellediğim halde başka telefonlardan tacizlerini sürdürdüler...”

Asiye Demirel

Yaptıkları TCK’ya göre suç

Hukukçular şirketlerin suç işlediğini belirtiyor. Şirketlerin yasal mevzuat uyarınca alacak devri yapmasında bir sakınca olmadığını aktaran Ceza Hukukçusu Asiye Demirel şunları kaydediyor: “Buradaki sorun tahsilat kısmında. Bazı bürolar vatandaşlardan hukuksuz biçimde para tahsil etmeye çalışıyor.

Ayrıca ihlal bildiriminde bulunulduğunda KVKK tazminata mahkum ediyor.

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