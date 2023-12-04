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Saraçhane CHP'nin eş genel merkezi

CHP’de belediye başkan adaylığının yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki merkezinden geçiyor. Genel Merkez’de destek arayan isimlere, Saraçhane’ye gitmeleri telkin ediliyor. Adayları belirlemek için İmamoğlu’nun danışmanlarından oluşan ve partide “Saraçhane Komisyonu” denilen bir ekip de kurulmuş.

Yusuf Özdemir
04:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:47 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Saraçhane.
Saraçhane.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde CHP’den belediye başkan adayı olmak isteyenler, CHP Genel Merkezi yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki Genel Merkezi’nin yolunu tuttu.

CHP’de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun etkinliği giderek artıyor. Partide en üst karar organları olan Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) kendi adamlarından oluşturan Ekrem İmamoğlu şimdi de belediye başkanlarının belirlenmesinde etkin rol oynuyor. Öyle ki CHP Genel Merkezi’nde 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde aday olacak belediye başkan adaylarına İBB’nin Saraçhane’deki binasının yolu gösteriliyor.


İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞÜN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ön seçime kapıyı kapatmasıyla Genel Merkez’de destek arayan belediye başkan adaylarına “Doğru adres İBB’nin Saraçhane’deki Genel Merkezi” deniyor. Adaylık için Özel’le görüşmek isteyenler “Ekrem Bey’le görüşün” cevabıyla karşılaşıyor. Adaylığın yolunun İBB binasından geçtiğini öğrenen aday adayları da İmamoğlu ile görüşmek için Saraçhane’ye gidiyor. Son günlerde aday olmak isteyen birçok isim Saraçhane’de İmamoğlu ile görüştü. Yeniden aday olmak isteyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de o isimler arasında yer aldı.


SARAÇHANE KOMİSYONU!

Saraçhane’de aday belirlemek için komisyon da kuruldu. CHP kaynaklarının “Saraçhane Komisyonu” olarak isimlendirdiği komisyonda ise İmamoğlu’nun danışmanları olan Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman’ın yer aldığı öğrenildi. CHP kulislerinde “CHP’nin Genel Merkezi Saraçhane’ye taşındı” yorumları yapılıyor.


VEKİLLER RAHATSIZ

CHP’li milletvekili ve belediye başkanlarının da İmamoğlu’nun CHP’de artan etkinliğinden ve belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki müdahalelerinden rahatsız olduğu öğrenildi. Antalya’da kampa giren CHP milletvekillerinin, duydukları rahatsızlığı Başkan Özgür Özel’e iletildiği öğrenildi.


İBB YÖNETİCİLERİ ADAY OLDU

Öte yandan aday belirlemede tüm yetkiyi tek elde toplayan ve Saraçhane’de aday belirleme çalışmalarını sürdüren İmamoğlu, İBB’deki birçok üst düzey yöneticisini de yerel seçimlerde aday göstermek için görevlerinden istifa ettirdi. İstifa ettirilen yöneticiler şöyle: İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mahir Polat ve Buğra Gökçe, İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Özmen, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan.



#siyaset
#CHP
#yerel seçimler
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