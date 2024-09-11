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Saraçhane’ye yeni rakipler

Mehmet Güney
04:00 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:22 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Büyükşehir Belediye Başkanları
CHP Büyükşehir Belediye Başkanları

CHP’de yeni güç dengeleri oluşmaya başlandı. Ankara, Antalya, Mersin, Adana başta olmak üzere kazandığı büyükşehirlerde başkanlar parti içi gücünü bulundukları adreslerde artırdı. Genel Merkez yöneticilerinden alınan bilgilere göre, CHP’nin il ve ilçe başkanı atamalarında en büyük söz sahibi konumuna gelen başkanlardan izinsiz parti teşkilatlarında görevlendirme yapılmıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu durumdan şimdilik rahatsız değil. CHP lideri belediye başkanlarına alan açarak İstanbul dengesine karşı kendi güç dengesini oluşturuyor. Özel’in İstanbul’un gücünü ve etkisini kırmak için özellikle büyükşehir belediye başkanları ile uyumlu çalışmak istediği konuşuluyor.


#Politika
#CHP
#Saraçhane
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