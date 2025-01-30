Sarı serum faciasında akıllara durgunluk veren detay: Klinikten diploması iptal edilen doktor çıktı

Olayın gerçekleştiği klinikle ilgili bir gündeme gelen bir iddia ise akıllara durgunluk verdi.

İddiaların odağındaki kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında ‘iş insanı B.B.'nin karıştığı alkollü trafik kazası sonrası götürüldüğü devlet hastanesinde verdiği kan testinin değiştirildiği iddiası' ile ilgili yargılanan doktor olduğu öne sürüldü. Mert B. isimli doktor, olayla ilgili Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada 7 sanıktan biri olurken ve yargılama sonrasında doktorluk diplomasının iptal edilmesi ile gündeme gelmişti.