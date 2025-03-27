Şarköy'de 50 tarihi tabak ele geçirildi

Bulunan tabakların tarihi eser niteliğinde olabileceği bildirildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde B.B.'nin teknesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 50 tabak ele geçirildi.
Tabak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi'nde B.B,'nin denizde tarihi eser arayışında olduğunu belirledi. B.B.'nin balıkçı barınağındaki teknesinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 tabak ele geçirildi. Gözaltına alınan B.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.
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