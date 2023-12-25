Sekiz yıl Mansur Yavaş'ın başdanışmanı olan Servet Avcı: Cumhuriyeti ‘kuran’ parti artık cumhuriyeti ‘vuran’ parti oldu

Yerel seçimde DEM Parti’nin (HDP) desteğini almak isteyen CHP, Meclis’in PKK terörünü kınayan bildirisine ilk kez imza atmadı. Bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza koydu.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2015 yılından beri yanında olan ancak ekim ayında görevden aldığı başdanışmanı Servet Avcı, terör örgütü PKK'yı kınayan bildiriye imza atmayan CHP'yi hedef aldı.
Cumhuriyeti ‘kuran’ parti artık cumhuriyeti ‘vuran’ parti oldu
"CHP'ninki millî devleti tahrip edecek planlı bir yürüyüştür"
İsimlerini verdiğimiz PKK/HDP sempatizanı, Aposever kişilerin ülkenin değişik illerinden milletvekili yapılarak CHP sıralarından Meclis’e sokulması ve parti içinde ‘nöbetçi HDP’ oluşturulması tesadüf değildir.
Altını defalarca çizdik: Cumhuriyeti ‘kuran’ parti, artık cumhuriyeti ‘vuran’ parti olma yolunda ilerliyor ve bu yürüyüş, Ortadoğu’yu da yeniden şekillendirmek isteyen küresel iraden elinde, millî devleti tahrip edecek planlı bir yürüyüştür!
Yine Özgür Özel’in kendisine sorulan HEDEP sorusu üzerine “HEDEP’i şeytanlaştıracak değilim… Bunu da herkes böyle bilsin” diyerek adeta meydan okuması tesadüf değildir…"