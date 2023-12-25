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Sekiz yıl Mansur Yavaş'ın başdanışmanı olan Servet Avcı: Cumhuriyeti ‘kuran’ parti artık cumhuriyeti ‘vuran’ parti oldu

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2015 yılından beri yanında olan ancak ekim ayında görevden aldığı başdanışmanı Servet Avcı, terör örgütü PKK'yı kınayan bildiriye imza atmayan CHP'yi hedef aldı. Köşe yazısında CHP'nin HDP ile iş birliğine değinen Avcı, "Cumhuriyeti ‘kuran’ parti artık cumhuriyeti ‘vuran’ parti oldu" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:39 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Servet Avcı, PKK'yı kınayan bildiriye imza atmayan Özgür Özel ve CHP'yi eleştirdi.
Servet Avcı, PKK'yı kınayan bildiriye imza atmayan Özgür Özel ve CHP'yi eleştirdi.

Yerel seçimde DEM Parti’nin (HDP) desteğini almak isteyen CHP, Meclis’in PKK terörünü kınayan bildirisine ilk kez imza atmadı. Bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza koydu.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2015 yılından beri yanında olan ancak ekim ayında görevden aldığı başdanışmanı Servet Avcı, terör örgütü PKK'yı kınayan bildiriye imza atmayan CHP'yi hedef aldı.

Cumhuriyeti ‘kuran’ parti artık cumhuriyeti ‘vuran’ parti oldu

Yeniçağ gazetesindeki köşe yazısında CHP'nin HDP ile iş birliğine değinen Avcı,
"Cumhuriyeti ‘kuran’ parti artık cumhuriyeti ‘vuran’ parti oldu
" ifadelerini kullandı.

"CHP'ninki millî devleti tahrip edecek planlı bir yürüyüştür"

"CHP’nin ortak bildiriye imza atmayıp, kendi hazırladığı ‘gecikmeli’ bildiride PKK’nın adını zikretmemesi tesadüf değildir"
diyen Avcı,
şu ifadeleri kullandı:

İsimlerini verdiğimiz PKK/HDP sempatizanı, Aposever kişilerin ülkenin değişik illerinden milletvekili yapılarak CHP sıralarından Meclis’e sokulması ve parti içinde ‘nöbetçi HDP’ oluşturulması tesadüf değildir.

Altını defalarca çizdik: Cumhuriyeti ‘kuran’ parti, artık cumhuriyeti ‘vuran’ parti olma yolunda ilerliyor ve bu yürüyüş, Ortadoğu’yu da yeniden şekillendirmek isteyen küresel iraden elinde, millî devleti tahrip edecek planlı bir yürüyüştür!

Yine Özgür Özel’in kendisine sorulan HEDEP sorusu üzerine “HEDEP’i şeytanlaştıracak değilim… Bunu da herkes böyle bilsin” diyerek adeta meydan okuması tesadüf değildir…"


AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'a tepki: Kıblesi belli olmayan siyasetiyle en sonunda DEM Parti'ye geçerse şaşırmayız
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'a tepki: Kıblesi belli olmayan siyasetiyle en sonunda DEM Parti'ye geçerse şaşırmayız

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın gerçek yüzü ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan videoda genel seçimlerde eli kanlı katil Apo’ya 'bey' diye hitap eden, İHA/SİHA’ları diline dolayıp HDP’ye şirin görünmeye çalıştığı ortaya çıkan Yavaş’ın, istediğini alamayınca yerel seçimler için tekrar milliyetçi olduğu anlaşıldı. Yavaş’ın bu durumuna AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, tepki göstererek, "Sayın Yavaş genel seçimlerde HDP’ye şirin görünmek için İHA/SİHA’ları diline dolayıp, TCG Anadolu’ya laf etmişti. Bebek katili Apo’ya ‘Bey’ diye hitap etmişti. Yetmemiş Selo’ya selam söyleyenleri ayakta dakikalarca alkışlamıştı. CHP'li Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, ne yazık ki bu milletin değil Selo’ya, Kavala’ya selam gönderenlerin adayı. Allah kimseyi Mansur Yavaş'ın düştüğü duruma düşürmesin. Kıblesi belli olmayan siyasetiyle en sonunda DEM Parti'ye geçerse şaşırmayız" dedi.


#CHP
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#Özgür Özel
#PKK
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#Servet Avcı
30 dakika önce
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