Sekiz yıl Mansur Yavaş'ın başdanışmanı olan Servet Avcı: Cumhuriyeti ‘kuran’ parti artık cumhuriyeti ‘vuran’ parti oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın gerçek yüzü ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan videoda genel seçimlerde eli kanlı katil Apo’ya 'bey' diye hitap eden, İHA/SİHA’ları diline dolayıp HDP’ye şirin görünmeye çalıştığı ortaya çıkan Yavaş’ın, istediğini alamayınca yerel seçimler için tekrar milliyetçi olduğu anlaşıldı. Yavaş’ın bu durumuna AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, tepki göstererek, "Sayın Yavaş genel seçimlerde HDP’ye şirin görünmek için İHA/SİHA’ları diline dolayıp, TCG Anadolu’ya laf etmişti. Bebek katili Apo’ya ‘Bey’ diye hitap etmişti. Yetmemiş Selo’ya selam söyleyenleri ayakta dakikalarca alkışlamıştı. CHP'li Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, ne yazık ki bu milletin değil Selo’ya, Kavala’ya selam gönderenlerin adayı. Allah kimseyi Mansur Yavaş'ın düştüğü duruma düşürmesin. Kıblesi belli olmayan siyasetiyle en sonunda DEM Parti'ye geçerse şaşırmayız" dedi.