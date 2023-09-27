Selçuk Bayraktar'dan İzmir'de Türkiye Yüzyılı vurgusu: Sizler ve eserleriniz damga vuracak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in bir dip dalgası olarak dünyada zihinsel devrime imza attığını söyledi.
Selçuk Bayraktar, Çiğli Havaalanı'nda, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının 9. kez global iletişim ortağı olduğu organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'de "dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon festivali" olan TEKNOFEST'te gençlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Dünyadaki değişimi ve devinimi yüksek teknolojinin sürüklediğine işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:
Bayraktar, bu konudaki tartışmaların uzun süre devam ettiğini belirterek, "Bizler teknolojiyi kadim medeniyetimizin iyilik, adalet ve merhametiyle harmanlayarak insanlığa nefes olabilmek için çaba gösterdik." diye konuştu.
Geliştirilen solunum cihazlarıyla halklara, mazlumlara ve insanlığa nefes olmaya çalıştıklarının altını çizen Bayraktar, insanlık için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.
Bayraktar, bilginin sınırlarını genişletmenin yaşamın derinliklerini anlamaya yardımcı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: