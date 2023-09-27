Selçuk Bayraktar'dan İzmir'de Türkiye Yüzyılı vurgusu: Sizler ve eserleriniz damga vuracak

"Sizleri burada görmekten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. İzmir sadece doğal güzellikleri ile değil, aynı zamanda tarihimizdeki kritik önemiyle de özeldir. İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaştığı, Türk milletinin bağımsızlık meşalesinin yandığı yerdir. Bu vesileyle bağımsızlık savaşımızı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum"