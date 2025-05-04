Şemdinli'de güneşli havanın ardından misket büyüklüğünden dolu yağdı

İlçe merkezinde, öğle saatlerine kadar etkili olan güneşli hava, öğleden sonra yerini yağışlı bir havaya bıraktı. Akşam saatlerinde aniden başlayan misket büyüklüğündeki dolu, herkesi şaşırttı. Dolu yağışı, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.