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Şemdinli'de güneşli havanın ardından misket büyüklüğünden dolu yağdı

Şemdinli'de güneşli havanın ardından misket büyüklüğünden dolu yağdı

23:294/05/2025, Pazar
IHA
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Şemdinli'de güneşli havanın ardından dolu yağışı etkili oldu.
Şemdinli'de güneşli havanın ardından dolu yağışı etkili oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güneşli hava, öğleden sonra yerini yağışlı bir havaya bıraktı. Akşam saatlerinde aniden başlayan misket büyüklüğündeki dolu, şaşkınlığa neden oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

İlçe merkezinde, öğle saatlerine kadar etkili olan güneşli hava, öğleden sonra yerini yağışlı bir havaya bıraktı. Akşam saatlerinde aniden başlayan misket büyüklüğündeki dolu, herkesi şaşırttı. Dolu yağışı, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.



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