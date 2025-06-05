Silah teslimi Türkiye’nin istediği şekilde olacak

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı, fesih ve silah bırakma süreci, yasal düzenlemeler ve demokratikleşme, sosyoloji ve psikoloji ile bütünleşme olarak 5 evrede planlanan Terörsüz Türkiye sürecinin 3’üncü aşaması olan silahları bırakma sürecine geçildi. Terör örgütünün silah bırakması Türkiye’nin istediği zamanda ve istediği şekilde teslim olacak. Süreç için stratejik bir planlama yapan Ankara takvimi de belirledi.