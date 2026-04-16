Simav'da 'deprem fırtınası': Bir yılda 5 bin 500 sarsıntı oldu

"Simav çevresinde geçen yılın 19 Nisan tarihinden bu yana yaklaşık 5 bin 500 deprem gerçekleşti. Bu yılın 11 Nisan tarihinden bu yana da 260 dolayında deprem meydana geldi. Dolayısıyla olağanın dışı bir deprem etkinliğinden söz ediyoruz. Bu nedenle de bir deprem fırtınası olabileceğini söylüyoruz. Şu anda Simav-Sındırgı bölgesinde olan depremlerde bir yıl tamamlandı. Ancak magma sokulumundan kaynaklı sistem henüz sönümlenmedi ve aktif olarak devam ediyor."