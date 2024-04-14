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Sincar’a kadar ‘Emniyet kuşağı’

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyine yönelik harekatının ilk aşamasında terör örgütü PKK'ya destek veren köy ve kasabalar temizlenecek. Ardından Hakurk'tan Metina, Zap, Avaşin ve Haftanin'e uzanan terör yapılanması yok edilecek. Bir sonraki safhada oluşturulan ‘Emniyet kuşağı’ altında yer alan Mahmur, Süleymaniye, Kandil ve Sincar bölgelerine operasyon için düğmeye basılacak.

Nur Banu Aras
04:00 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 04:58 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Emniyet kuşağı
Emniyet kuşağı

Irak ile hem sahada hem masada sistematik temas sürüyor. Türk ve Iraklı heyetler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak’a yapacağı ziyarette ele alınacak konular üzerinde çalışıyor. Söz konusu ziyaretle Türkiye ile Irak arasında alt düzeyde yapılan görüşmelerde alınan kararlar resmiyet kazanacak. Irak’ın kuzeyindeki terör varlığının bitirilmesi için Türkiye ve Irak arasında Ortak Harekat Merkezi kurulacak. Hazırlıkların ardından operasyon için düğmeye basılacak. Merkez, harekatı safhalara ayıracak. Türkiye'nin Irak sınırı boyunca 30-40 km derinlikte güvenli hat oluşturulacak.


EMNİYET KUŞAĞI

Operasyonun birinci safhasında terör örgütü PKK'ya destek veren köy ve kasabalar temizlenecek. Ardından Hakurk'tan başlayıp Metina, Zap, Avaşin ve Haftanin'in de içinde yer aldığı “emniyet kuşağı” olarak belirtilen alanda terör örgütü yok edilecek. Gara'nın alt bölgesinde kalan kısma kadar güvenli bölge oluşturulacak. Böylelikle Türkiye sınırında teröristlerin geçisini engelleyecek fiili bir tampon bölge oluşturulacak. Harekatın ikinci aşamasında emniyet kuşağının altında kalan ve terör yuvası haline gelen Mahmur, Süleymaniye, Kandil ve Sincar bölgelerine operasyon başlatılacak. Yapılacak hava harekatları kara gücüyle de desteklenecek.


BOŞLUK KAPATILACAK

Terör örgütü PKK hem Irak hem de Suriye'deki varlığını bir araya getirerek daha büyük bir sinerji oluşturma peşinde. Türkiye'nin hedefi de Suriye-Irak arasındaki geçişi tamamen bitirmek. Irak'la Suriye arasındaki sınır emniyeti sağlanıp örgütün aradaki boşluğu kullanmasının önüne geçilecek.


#Irak
#Sincar
#emniyet
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