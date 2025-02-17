Sır küpü böyle saf değiştirdi: Kılıçdaroğlu'nun özel bilgilerini parayla satmış

CHP’de 2023’de gerçekleştirilen şaibeli kurultaya yeni iddialar ekleniyor. Kurultayın iptali için dava açan İzmir delegesi Hatip Karaaslan, verdiği ifadede eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaro-ğlu’nun kurultayda sürpriz bir şekilde saf değiştiren eski Özel Kalem Müdiresi Şükran Kütükçü’nün kurultay öncesinde para karşılığında Kılıçdaroğlu’nun özel bilgilerini muhaliflerle paylaştığını söyledi. Karaaslan’ın verdiği ifadede eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘hançerlendim’ ifadelerini destekleyen açıklamalar da yer aldı.

MENFAAT KARŞILIĞINDA SAFLARINA ÇEKTİLER

Karaaslan, Kılıçdaroğlu’nun eski Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü için dikkat çeken ifadeler kullandı. Karaaslan, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü olan soy ismini bilmediğim Şükran isimli kadını Halk TV isimli televizyon kanalının sahibi olan Cafer Mahiroğlu, menfaat karşılığında kendi taraflarına çekmiştir. Bunun karşılığında Şükran Hanım da Kemal Kılıçdaroğlu’na ait özel bilgileri bir şekilde Ekrem İmamoğlu’na bildiriyordu. Ben bu bilgileri parti içerisindeki konuşmalardan biliyorum. Ayrıca sosyal medya üzerinden de bu tür konularda paylaşımlar yapılmıştır” dedi.

GERÇEK FİNANSÖR İMAMOĞLU

Karaaslan, “Duyduğuma göre Şükran Hanım’ı genel seçimlerden yaklaşık bir ay kadar önce Londra’ya götürerek bu kişiler ağırlamışlar ve tüm masraflarını karşılamışlar. Bunu yapan kişi de Cafer Mahiroğlu’nun arkasındaki gerçek finansör de Ekrem İmamoğlu’dur. Ben tüm bu bilgileri parti içerisindeki delegeler arasındaki konuşmalardan duydum” diye konuştu.

OTEL KAYITLARI TESPİT EDİLEBİLİR

“Bildiğim ve gördüğüm şeyleri anlattım” diyen Karaslan, “Bu kişiler ile benim aramda geçen telefon görüşmelerini, otel kayıtlarını savcılık makamı tespit edebilir. Benim anlatımlarım tamamen doğrudur. Yeminli ifade verdim, gerçeğe aykırı hiçbir beyanda bulunmadım. Ben Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş bir partiliyim. Partinin zarar görmesini hiçbir zaman istemem. Ancak Kurultay zamanında açıkça bir hile ve usulsüzlük yapıldığına şahit olduğum için hem Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/66 esas sayılı kurultayın iptaline yönelik bir dava şahsen açtım, hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kendi rızam ile bizzat gelerek yukarıda belirttiğim şekilde hiçbir baskı ve etki altında kalmadan bildiğim ve gördüklerimi anlattım” ifadelerini kullandı.











