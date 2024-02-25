İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı yarın açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak hatta ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu hattın Yedikule istasyonunda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, şehre farklı bir vizyon kazandıracak en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamayarak hizmete açmanın gururunu yaşayacaklarını dile getirdi. Raylı sistem hattı kapsamında 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeşil alan, 22 adet kara yolu ve yaya alt geçidi inşa edildiğini de aktaran Uraloğlu, "Böylece İstanbul'umuza yeni nesil ulaşım projesi kazandırdık. Bu kısmı İstanbullu vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açarak şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan imkanı sunduk." dedi.