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İstanbullular dikkat: Büyük açılış nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul, kent içi ulaşımı rahatlatacak önemli bir projesine daha kavuşuyor. Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı yarın açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak proje nedeniyle de İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı olacak.

20:02 - 25/02/2024 Pazar
IHA
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kazlıçeşme Marmaray İSPARK da kapalı olacak

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 25 Şubat Pazar günü saat 20.00 itibarıyla devlet demiryollarına ait otopark araç alımına kapalı olurken, pazartesi program bitimine kadar Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanı da araç alımına kapalı olacak. 26 Şubat Pazartesi günü 06.00'dan itibaren program bitimine kadar İETT Kazlıçeşme son durağı kullanıma kapalı olacak.

Sirkeci İstasyon Caddesi'ne alternatif güzergahlar

Ayrıca Fatih ilçesi Sirkeci İstasyon Caddesi, 26 Şubat saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapalı olacak. Alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Sahil Kennedy Caddesi, Ankara Caddesi."


Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı yarın açılıyor! Bakan Uraloğlu: Şehre farklı bir vizyon kazandıracak
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı yarın açılıyor! Bakan Uraloğlu: Şehre farklı bir vizyon kazandıracak

İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı yarın açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak hatta ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu hattın Yedikule istasyonunda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, şehre farklı bir vizyon kazandıracak en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamayarak hizmete açmanın gururunu yaşayacaklarını dile getirdi. Raylı sistem hattı kapsamında 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeşil alan, 22 adet kara yolu ve yaya alt geçidi inşa edildiğini de aktaran Uraloğlu, "Böylece İstanbul'umuza yeni nesil ulaşım projesi kazandırdık. Bu kısmı İstanbullu vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açarak şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan imkanı sunduk." dedi.


#İstanbul
#Sirkeci-Kazlıçeşme
#Raylı Sistem hattı
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