Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı yarın açılıyor! Bakan Uraloğlu: Şehre farklı bir vizyon kazandıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete alınacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın Yedikule istasyonunda incelemelerde bulundu.









Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek, şehre farklı bir vizyon kazandıracak en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamayarak hizmete açmanın gururunu yaşayacaklarını dile getirdi.

Dünyanın metropol düzeyindeki birçok şehrinde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin hiç şüphesiz metro ve tramvay gibi raylı sistem hatları olduğunu belirten Uraloğlu, özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun da raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini vurguladı.

Bakanlığın yürüttüğü sekiz projenin dördü İstanbul'da

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülke genelinde 12 ilde işletme altında olan 868,3 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 398,8 kilometresini kendilerinin inşa ettiğini aktararak, yeni projelere de devam ettiklerini söyledi.

Şu anda da Bakanlık olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul'da olmak üzere yapımı süren 8 projede toplam 98 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ettiklerini bildiren Uraloğlu, bu 8 projeden yarın açılışını yapacakları Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ile birlikte 4'ünün İstanbul'da bulunduğunu aktardı.

İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, şehrin kent içi ulaşım ağını güçlendiren dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete aldıklarını kaydetti.

122 bin 550 metrekarelik kesim yayalara ayrıldı

Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşık bir ay önce de Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yaptıklarını hatırlatarak, "Yarın ise 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik hattımızı modernize edilmiş olarak hizmete sunacağız." dedi.

Atıl kalan bu hattı gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak bambaşka bir yapıda hem 8 istasyonlu demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdıklarını ifade eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yepyeni bir konsept ile yaya odaklı bir raylı sistem projesini İstanbul'a sunmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Projemiz kapsamında ayrıca; 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeşil alan, 22 adet kara yolu ve yaya alt geçidi inşa ederek İstanbul halkına ayrıca katkı sunduk. 215 bin metrekarelik çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresini demir yolu ulaşımı için kullandık. Geri kalan 122 bin 550 metrekarelik kesimi ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme, gezinti, spor ve rekreasyon alanları olarak düzenlendik. Böylece İstanbul'umuza yeni nesil ulaşım projesi kazandırdık. Bu kısmı İstanbullu vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açarak şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan imkanı sunduk."

Uraloğlu, proje kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan yaya ve kara yolu alt geçitlerini rehabilite ettiklerini anlattı.

Proje ile sadece demir yolu inşası yapmayıp, hat boyunca çevrede yaşayan insanların yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Projemiz sayesinde 2024-2053 yılları arasında kara yolu işletme ve bakım, trafik kazalarında azalma ve zamandan yapacağımız tasarruflarla toplam ekonomik kazanç yaklaşık 800 milyon avro olacaktır." ifadesini kullandı.

"İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul'a 131 kilometre raylı sistem hattı kazandırdıklarını vurgulayarak, "Yarın, Sirkeci-Kazlıçeşme hattımızı da açtığımızda bu uzunluk 139,3 kilometreye yükselecek. Kimse şüphe duymasın ki Bakanlığımız milletimizin ulaşım ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap verecek yatırımlar yaparken, şehrin en değerli alanlarını da vatandaşlarımızın kullanımına kazandırarak sosyal hayata önemli katkılar sunmaya devam edecektir." dedi.

İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmenin mümkün olmadığına, yer altına yani metrolara inilmesi gerektiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun 394 kilometreye çıkacağı düşünüldüğünde demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor. Bize göre şehir içi ulaşımda öncelik de bu yönde olmalı. İstanbul, temel atmama törenleri değil, ihtiyaçları giderecek proje üstüne projeyi, yani gerçek hizmeti bekliyor. İstanbul, hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen, tek gayesi sadece İstanbul olan bir belediye başkanını hak ediyor."

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile de İstanbul'un "duraklama dönemine" son vereceklerini belirten Uraloğlu, "Seçimden hemen sonra mevcut yönetimin bir arpa boyu yol gidemediği belediye sorumluluğundaki raylı sistem uzunluğunu ilk 5 yılda iki katına, 2034 yılına kadar ise 1004 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve İstanbul için planladığımız ulaşım projelerini bir bir hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu test sürüşüne katılıp hattı inceledi

Bakan Uraloğlu, açıklamasının ardından Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Test sürüşü, Yedikule ile Sirkeci istasyonu arasında gerçekleştirildi.

Sirkeci istasyonunda basın mensuplarıyla sohbet eden Uraloğlu, raylı sistem hattında çalışan işçi ve mühendislerle de fotoğraf çektirdi.

İncelemenin ardından Kocamustafapaşa durağında araçtan inen Bakan Uraloğlu, beraberindekilerle proje kapsamında düzenlemesi yapılan yoldan Yedikule'ye doğru yürüdü. Daha sonra Bakan Uraloğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yolun bir kısmında bisiklet sürdü.















