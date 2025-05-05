CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesine katıldıktan sonra AKM çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu, olayın ardından gözaltına alındı. Tengioğlu’nun Hatay’da 2004 yılında 2 çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı. Aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemet gibi birçok suçtan kaydı bulunan Tengioğlu’nun terör örgütleri yada siyasi bir partiyle ilişkisinin bulunmadığı öğrenildi.

Selçuk Tengioğlu





GÜVENLİK ZAFİYETİ Mİ?

Saldı ganın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 11 koruması yanındayken yaklaşabilmesi, güvenlik zafiyeti tartışmasını gündeme getirdi. Özel’in gelişini takip eden saldırganın hem Özel’i hem de korumaları gözettiği kameralara yansıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu belirterek, sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, birçok siyasetçi saldırıyı kınadı.





SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş, saldırıyı kınadığını ifade ederek, olayın failinin hukuk önünde gereken cezayı alacağına olan inancını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı. Yılmaz, “Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir” dedi.





TARİHİ BİR YANLIŞ

MHP lideri Devlet Bahçeli de yayınladığı mesajda Özel’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmek, tahrik ve tahrip ortamını alevlendirmek, buna müzahir faaliyetleri gafilce yürütmek tarihi bir yanlıştır. Bilerek veya bilmeden bu yanlışın içinde olanlar evvelemirde aklını başına almalı, ahlaki sorumluluğun ve sağduyulu tutumun yörüngesinden ayrılmamalıdır” ifadelerini kullandı.





ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir” açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Özgür Özel’e saldırıyı kınadı. Yerlikaya, “Kimliği tespit edilen saldırgan gözaltına alındı” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.





LİDERLER DE ARADI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, cenaze töreni ardından saldırıya uğrayan CHP lideri Özgür Özel için geçmiş olsun mesajı yayımladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Özel’e geçmiş olsun dilleklerini iletti.





Erdoğan’dan geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir” ifadelerini kullandı.





Kırgınlığım yok

Özgür Özel, Sarıyer’de halk müziği sanatçısı Yavuz Top’un ailesine taziye ziyareti sonrası saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, “Burada bir sürü kirli bilgi uçuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanından siyasi partilerin genel başkanlarına kadar arayıp saldırıyı kınıyor herkes. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, şiddeti dışlamak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyim. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok” şeklinde konuştu.





Davut Tengioğlu

Psikiyatrik sorunları vardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı girişiminde bulunan Selçuk Tengioğlu’nun ağabeyi Davut Tengioğlu, Yeni Şafak’a konuştu. Kardeşiyle 20 yıldır görüşmediklerini söyleyen Tengioğlu, “Psikiyatrik sorunları vardı ve aile tarafından tamamen dışlandı” dedi. Tengioğlu, "Tüm siyasilere kızgındı, paylaşımlarından anlıyordum” diye konuştu.





Evlat katili çıktı

Saldırganın 10 Mayıs 2004'te iki çocuğunu katlettiği, eski TCK’ya göre 16 yıl hapis yatarak 2020’de şartlı tahliye ile serbest kaldığı öğrenildi. Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde meydana gelen korkunç olayda, Selçuk Tengioğlu, oğlu Barış (19) ve kızı Mutlu’yu (17) silahla vurdu. Çocukların ölmediğini fark eden Tengioğlu, yaralı çocuklarını ekmek bıçağıyla öldürdü. Tengioğlu’nun diğer çocuğu ise 2. kat balkonundan atlayarak kurtulmayı başardı.



