Siyasette rotayı Cumhur İttifakı tayin ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siyasetin rotasının AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın tayin ettiğini söyledi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan Erdoğan, kasım ayının hem AK Parti hem de Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. “3 Kasım 2002 seçimlerinde Türkiye’yi yönetmek için milletimizden ilk defa icazet aldık” diyen Erdoğan şöyle konuştu:

“Milletimizin namusumuza emanet ettiği iradeyi gasp etmek isteyenler çıktı. Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa, biz de 23 sene boyunca taşlandık. Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini engellemek amacıyla, içeride olduğu kadar, dışarıda da partimize yönelik çok büyük tuzaklar kuruldu. Maalesef bu tuzaklara düşen arkadaşlarımız da oldu.”

RAKİPLERİMİZİ DÖNÜŞTÜRDÜK

“Eser ve hizmet siyasetimizle ülkemizin çehresini değiştirmekle kalmadık, bundan çok daha önemlisi rakiplerimizi dönüştürdük. Yıllarca antidemokratik güçlerin yelkenlerini şişirmesiyle siyaset yapanlar, gönülsüz de olsa en azından zahirde milli iradeyle barışmak, milletin tercihine saygı duymak zorunda kaldı. Millete ‘Bidon kafalı’ diyen, ‘Göbeğini kaşıyan adam’ diyen, ‘Dağdaki çobanla benim oyum bir olabilir mi’ diyen zihniyet, yenile yenile, burunları sürtüle sürtüle Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi.”

SİYASETİN KUTUP YILDIZIYIZ

“Ana muhalefet partisi dahil rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyor, bizim siyasetimizi referans alarak politikalarını belirliyor, siyasetin kutup yıldızı olarak işte bu kadroyu, AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı görüyor. Ülkenin bekasının garantisi olmasının yanı sıra AK Parti ve Cumhur İttifakı, demokratik siyasetin mihenk taşı olarak da önemli bir görev ifa ediyor. Bugün tartışmasız bir şekilde Türkiye’de siyasetin rotasını, eksenini, ana omurgasını ve çerçevesini AK Parti ve Cumhur İttifakı tayin ediyor. Açık söyleyeyim; biz bundan şikayetçi değiliz. Rakiplerimizin kalite ve kalibresini yükseltebiliyorsak, ne mutlu bize. En nihayetinde taklitler aslını büyütür, aslını güçlendirir.”

Peygamberimize komşu oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kargo uçağında şehit olan Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut'la telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah" dedi. Baba Aykut da “Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

KALEVAŞVİLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ayrıca Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Gürcistan'ın işbirliği için Kavelaşvili'ye teşekkür etti. Kavelaşvili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehitler için taziye dileklerini iletti.







