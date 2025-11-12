Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcü mevkidaşı Kavelashvili ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile telefonda görüştü. Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, 20 askerimizin şehit olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gürcistan’ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu iş birliği için Kavelashvili’ye teşekkür etti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı da Erdoğan'a şehitlerimiz için taziye dileklerini iletti.