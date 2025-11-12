Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

14:0612/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Ziyaret Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin, bugün saat 18.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.



