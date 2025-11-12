Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Ziyaret Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin, bugün saat 18.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.
