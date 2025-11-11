Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu: 'Bir günde fidan dikme rekorunu kıracağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu: 'Bir günde fidan dikme rekorunu kıracağız'

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
14:3511/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na katılıyor. Erdoğan, "BM raporuna göre orman alanını en çok artıran 6. ülkeyiz. Yıllık ağaçlandırmada en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak artırarak 3. sıraya çıktık. Bu devletimizin kararlılığının en açık göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Aziz milletim, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kıymetli mensupları, sevgili gençler, çocuklar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 81 ilimizde 7'den 70'e birlik olduğumuz bu günde yeşil vatan seferberliğine katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Vatanımıza can katmak için bir aradayız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günümüz hayırlara vesile olsun.


23 YILDA 7 BUÇUK MİLYAR FİDAN VE TOHUM

Ağaç dikme alanlarına akın eden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin buyuran bir inancın mensuplarıyız. İkilim değişikliğinin hepimizin hayatını etkilediği süreçte tabiatın korunmasına daha fazla önem vermeliyiz. Ağaçları nefes olarak yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil kalkınma devrimi vizyonumuz doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz. 23 yılda 7 buçuk milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk.


BM raporuna göre orman alanını en çok artıran 6. ülkeyiz. Yıllık ağaçlandırmada en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak artırarak 3. sıraya çıktık. Bu devletimizin kararlılığının en açık göstergesidir.


"1 GÜNDE FİDAN DİKME REKORUNU KIRACAĞIZ"

İklim değişikliği etkisi ile orman yangınları riski her geçen yıl artıyor. Yangınlarda Orman Bakanlığı personelimiz, gönüllülerimiz, kalbi yeşil vatan için atan kurum kuruluş ve vatandaşlarımız canla başla mücadele etti. Şehit olan vatandaşlarımızın emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Şimdi yeni bir seferberlik başlatıyoruz. 500 milyon olarak konulan hedef inanıyorum ki 600 milyona çıkacaktır. 1 günde fidan dikme rekorunu da bugün inşallah sizlerle birlikte kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille, hayatla, umutla buluşturacağız. Etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum.


#Recep TayyipErdoğan
#Milli Ağaçlandırma Günü
#Ağaç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 11-14 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu satışta! Bu hafta hangi ürünler indirimde? Kirli Sepetli, organizer, mini buzdolabı, elektrikli süpürge...