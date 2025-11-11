Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu: 'Bir günde fidan dikme rekorunu kıracağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Aziz milletim, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kıymetli mensupları, sevgili gençler, çocuklar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 81 ilimizde 7'den 70'e birlik olduğumuz bu günde yeşil vatan seferberliğine katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Vatanımıza can katmak için bir aradayız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günümüz hayırlara vesile olsun.





23 YILDA 7 BUÇUK MİLYAR FİDAN VE TOHUM

Ağaç dikme alanlarına akın eden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin buyuran bir inancın mensuplarıyız. İkilim değişikliğinin hepimizin hayatını etkilediği süreçte tabiatın korunmasına daha fazla önem vermeliyiz. Ağaçları nefes olarak yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil kalkınma devrimi vizyonumuz doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz. 23 yılda 7 buçuk milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk.





BM raporuna göre orman alanını en çok artıran 6. ülkeyiz. Yıllık ağaçlandırmada en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak artırarak 3. sıraya çıktık. Bu devletimizin kararlılığının en açık göstergesidir.





"1 GÜNDE FİDAN DİKME REKORUNU KIRACAĞIZ"

İklim değişikliği etkisi ile orman yangınları riski her geçen yıl artıyor. Yangınlarda Orman Bakanlığı personelimiz, gönüllülerimiz, kalbi yeşil vatan için atan kurum kuruluş ve vatandaşlarımız canla başla mücadele etti. Şehit olan vatandaşlarımızın emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Şimdi yeni bir seferberlik başlatıyoruz. 500 milyon olarak konulan hedef inanıyorum ki 600 milyona çıkacaktır. 1 günde fidan dikme rekorunu da bugün inşallah sizlerle birlikte kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille, hayatla, umutla buluşturacağız. Etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum.



