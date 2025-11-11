Yeni Şafak
Emine Erdoğan'dan 'Milli Ağaçlandırma Günü' mesajı: Her fidan ülkemizin bereketli ufkuna armağan olsun

11:3111/11/2025, Salı
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajında, "Her fidan, çocuklarımızın yarınlarına, ülkemizin bereketli ufkuna armağan olsun" dedi.

Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bu topraklara sevdalı olmak; sadece üzerinde yaşamak değil, ona nefes olacak her değeri çoğaltmaktır. Bugün, bu niyetle 81 ilimizde toprağa uzanan eller, 'Yeşil Vatan Seferberliği'nin ne kadar güçlü bir iradeye dayandığının nişanesidir. Bu çabaya omuz veren her yaştan vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her fidan, çocuklarımızın yarınlarına, ülkemizin bereketli ufkuna armağan olsun
" dedi.



#Emine Erdoğan
#Milli Ağaçlandırma Günü
#fidan dikme
