Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan'ın davasında beraat gerekçesi: Kastla hareket ettiklerine dair delil yok

Ankara'da 7 Aralık 2023'te Keçiören ilçesine bağlı Kafkaslar Mahallesi'nde meydana gelen ve olay tarihinde 10 yaşında olan Tunahan Yılmaz, okula giderken sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralandı. Yılmaz, 3 ay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde art arda yapılan ameliyatlardan sonra, mart ayında taburcu edildi; ancak tedavi süreci devam etti. Tunahan'a, 26 Haziran'da aynı hastanede geçirdiği 15'inci büyük operasyonla deri nakli yapıldı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında 'İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 62'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener beraat etti.













'İDARENİN SORUMLULUĞU OLUP OLMADIĞI, İDARE HUKUKUNUN KONUSU'





Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Gerekçeli kararda, kamu hizmetinin devamlılığı ilkesi gereği, idarelerin sokak köpeklerini yalnızca gerekli bakım ve kontrollerin ardından alındıkları ortama bırakmakla görevlerini tamamlamış sayılmayacağına dikkat çekildi. İdari hizmetin hiç işlememesi, geç ya da kötü işlemesi durumunda ortaya çıkan hizmet kusurunun, başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşmasına ve Tunahan Yılmaz'ın saldırıya uğrayarak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla kamu davası açıldığı ancak mağdurun sahipsiz köpekler tarafından yaralanmasında idarenin sorumluluğu olup olmadığının, idare hukukunun konusu olduğu ifade edildi. Kararda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü sanık Mustafa Şener ile Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Şube Müdür Vekili sanık Asena Ülkü Ünal'ın yargılama boyunca üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini savundukları kaydedildi.





'MEVZUATA AYKIRI BİR EYLEMLERİ YOK'





Olay sonrası yapılan araştırmada, mağdura saldıran köpeklerden birine Altındağ, Pursaklar, Yenimahalle ve Konya belediyelerince çip takıldığının tespit edildiği beyan edildi. Gerekçeli kararda ayrıca suç tarihinde yürürlükte olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile ilgili yönetmelikte, kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kayıt altına alındıktan sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmasının esas olduğu hatırlatıldı. Yine kararda, 2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan 7527 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesiyle yapılan değişikliğe atıfta bulunularak, söz konusu değişiklikle birlikte rehabilite edilen köpeklerin, sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılmalarının zorunlu hale getirildiği ifade edildi. Mahkeme, sanıklara isnat edilen 'Görevi kötüye kullanmak' suçunun kastla işlenmesi gereken bir suç olduğuna dikkat çekerek, somut olayda sanıkların kastla hareket ettiklerine dair bir delil bulunmadığını, suç tarihinde yürürlükte olan mevzuata da aykırı bir eylemlerinin olmadığını vurguladı. Bu nedenlerle, sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat kararı verildiği belirtildi.





Tunahan Yılmaz













'ÖNLEM ALINMASI ZARURİYKEN ÖNLEM ALMAMIŞLARDIR'





Tunahan Yılmaz'ın ailesinin avukatı Aslıhan Ergün Ercan, karara ilişkin değerlendirmede bulundu. Ercan, "Mahkeme 'İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçunun kasten işlenebileceği, sanıklar hakkında işlenen suçun manevi unsuru bakımından kasıtlarının sabit olmadığından bahisle beraat kararı vermiştir. İhmalin de kasıtlı olarak yapılması gerektiğinden bahsetmiştir. Ancak ihmalin varlığını kabul etmiş, 'idare hukukunun görevine giriyor' demiş. Bu haliyle zaten kendi içinde çelişen bir gerekçe ile hüküm kurulmuştur. Mahkeme kastın varlığını sadece sanıkların savunmalarına binaen değerlendirmiş ayrıca bilirkişi raporu almamıştır. Bu haliyle usulü olarak zaten eksik yargılama yapılmıştır. Tunahan'dan önce Ankara çapında birçok başıboş köpek saldırısı olmuş, sürekli halde şikayetler belediyeye iletilmiştir. Önlem alınması zaruriyken önlem almamışlardır, eğer kasıt aranacak ise bu bile kastın varlığına delildir. İtirazlarımızı yapıyoruz. Umuyorum ki bu hukuka aykırı karar, Bölge Adliye Mahkemesince incelenip, adaletin sağlanması ve yine sorumluların ceza almaları sağlanır. Şunu da belirtmek isterim; özellikle çocuklara yapılan haksızlıklarda tüm ülke bir araya gelip adalet için çağrılar yaparken, başıboş köpeklerin parçaladığı, öldürdüğü çocuklar için aynı çağrılar yapılmaması da başkaca düşündüren ve üzerine çalışılması gereken bir toplumsal sorundur" dedi.











