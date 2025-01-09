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Son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:469/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşleri sürüyor.
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşleri sürüyor.

Suriye'nin kanlı Esed rejiminden kurtulmasının ardından son 1 ayda Türkiye'deki 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğü belirtildi.

Hatay'da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Baas rejiminin devrilmesinin üzerinden geçen 1 ayda Türkiye'deki 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü aktardı.


Cilvegözü Sınır Kapısı'nda konuşan Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;

Suriyeli kardeşlerimiz sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı açtık. Çünkü bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor.



2017'den bugüne güvenli, onur dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur.
Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce dönüşlerde aylık ortalama 11 bin 66'tü. 8 Aralıktan önceki 11 ayı incelediğimiz zaman 11 binin çok az üzerinde.

"Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü"


8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar.


Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz.



2017'den beri hayırsever kuruluşlarımızla beraber bu dönüşler için istişarelerde bulunduk. Onların bizden bir ricaları vardı.


Müsaade ederseniz gidelim bakalım, orada eksik varsa. Bu kışın önden gidip eksikleri gidermek istiyoruz dediler. Cumhurbaşkanımız talimatıyla bir isim kondu. Öncü göçmen.


Öncü göçmen adı altında bize müracat eden aile reisi bunlar adına izin almayla ilgili göç idaresine başvurduğunda bu 6 aylık süreçte giriş çıkış yapabilecekler.


Son 40 günde AFAD hiç boş durmadı. Bugüne kadar bin 958 tır insani yardım gerçekleşmiştir. Karşı tarafta bunun dağılımını yapmıştır.


13 yıl boyunca bizim sınırıma gelip sığınanlara hiçbir zaman kapımızı kapatmadık.




#Ali Yerlikaya
#Suriyeli
#Hatay

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