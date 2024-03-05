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11 İlde 'NARKOÇELİK-4' operasyonları: Bir tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi 27 zehir taciri yakalandı

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 11 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-4” operasyonlarında: 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 27 zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:31 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 09:17 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
11 ilde “NARKOÇELİK-4” Operasyonları
11 ilde “NARKOÇELİK-4” Operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 11 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-4" operasyonları düzenlendiğini belirtti.


Ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini kaydetti.



İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaştığı bilgiler şu şekilde

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Çankırı, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde “NARKOÇELİK-4” Operasyonları düzenlendi.


Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takipli KOM faaliyeti sonucu tespit edilen uyuşturucu imalathanesinde yapılan operasyonda;


📌750 lt (682 kg) sıvı olmak üzere toplam 8⃣3⃣5⃣ kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir imalatçısı yakalandı.


❌Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌342 kg esrar ele geçirildi.

🚔9️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌5 kg kubar esrar,

📌3.5 kg skunk,

📌1030 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.



❌Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌8260 adet sentetik ecza ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌8834 adet sentetik ecza ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Uşak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1226 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1510 adet sentetik ecza geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1590 adet sentetik uyuşturucu hap,

📌4 kg esrar,

📌Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1007 adet uyuşturucu hap,

📌Muhtelif miktarda kokain ve esrar ele geçirildi.

📌4️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.



❌Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌58 kg esrar ele geçirildi.


❌Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1 kg sentetik bonzai ele geçirildi.




#NARKOÇELİK-4 operasyonu
#Uyuşturucu
#Ali Yerlikaya
#İstanbul
#Zehir tacirleri
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