İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 11ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-4” Operasyonlarında 1 ton 180 kg uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.