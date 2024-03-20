İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan 'Mahzen-15' operasyonlarında içlerinde elebaşları Özay Çetin ve Mert Çetin'in de bulunduğu 'Çetinler' suç örgütü üyesi 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
📌Uyuşturucu madde ticareti,
📌Kasten öldürmeye teşebbüs,
📌Silahla yaralama,
📌İşyeri kurşunlama ve
📌Yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.
📌7 adet ruhsatsız tabanca,
📌4 kg eroin
📌 2 kg metamfetamin,
📌Muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap,
📌Çok sayıda şarjör, fişek ve
📌Çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.