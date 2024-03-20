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'Çetinler' suç örgütüne 'Mahzen' darbesi: çökertildi: Yedi ilde eş zamanlı harekete geçilip çökertildi

İstanbul merkezli yedi ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:04 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:39 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
'Mahzen 15' operasyonlarından görüntüler
'Mahzen 15' operasyonlarından görüntüler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan 'Mahzen-15' operasyonlarında içlerinde elebaşları Özay Çetin ve Mert Çetin'in de bulunduğu 'Çetinler' suç örgütü üyesi 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;



📌Uyuşturucu madde ticareti,

📌Kasten öldürmeye teşebbüs,

📌Silahla yaralama,

📌İşyeri kurşunlama ve

📌Yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre:

📌7 adet ruhsatsız tabanca,

📌4 kg eroin

📌 2 kg metamfetamin,

📌Muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap,

📌Çok sayıda şarjör, fişek ve

📌Çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.




#Çetinler organize suç örgütü
#MAHZEN-15
#İstanbul
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