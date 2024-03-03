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Firari suçlular için çember daralıyor: 81 ilde arama kaydı bulunan 3 bin 765 kişi yakalandı

81 ilde son dört gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-13” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:19 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 08:22 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin açıklaması şu şekilde;

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız


Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

📌 0-5 yıldır aranmakta olan 3️⃣.7️⃣3️⃣0️⃣ şahıs,

📌 5-10 yıldır aranmakta olan 1️⃣7️⃣ şahıs,

📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1️⃣8️⃣ şahıs “ÇEMBER-13” operasyonlarıyla yakalandı


Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

📌 Hırsızlıktan 5️⃣8️⃣8️⃣ şahıs,

📌 Dolandırıcılıktan 2️⃣8️⃣2️⃣ şahıs,

📌 Yağmadan 1️⃣1️⃣9️⃣ şahıs,

📌 Adam Öldürmeden 3️⃣8️⃣ şahıs,

📌 Cinsel Suçlardan 8️⃣7️⃣ şahıs,

📌 Narkotik suçlarından 6️⃣7️⃣8️⃣ şahıs,

📌 Terörden 4️⃣0️⃣ şahıs,

📌 KOM (Kaçakçılık, Organize) 3️⃣9️⃣6️⃣ şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3️⃣.7️⃣6️⃣5️⃣ şahıs adalete teslim edildi.


İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

#ÇEMBER-13
#Firari suçlular
#Aranan şahıslar
8 dakika önce
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