İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin açıklaması şu şekilde;





Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız





Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

📌 0-5 yıldır aranmakta olan 3️⃣.7️⃣3️⃣0️⃣ şahıs,

📌 5-10 yıldır aranmakta olan 1️⃣7️⃣ şahıs,

📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1️⃣8️⃣ şahıs “ÇEMBER-13” operasyonlarıyla yakalandı





Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

📌 Hırsızlıktan 5️⃣8️⃣8️⃣ şahıs,

📌 Dolandırıcılıktan 2️⃣8️⃣2️⃣ şahıs,

📌 Yağmadan 1️⃣1️⃣9️⃣ şahıs,

📌 Adam Öldürmeden 3️⃣8️⃣ şahıs,

📌 Cinsel Suçlardan 8️⃣7️⃣ şahıs,

📌 Narkotik suçlarından 6️⃣7️⃣8️⃣ şahıs,

📌 Terörden 4️⃣0️⃣ şahıs,

📌 KOM (Kaçakçılık, Organize) 3️⃣9️⃣6️⃣ şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3️⃣.7️⃣6️⃣5️⃣ şahıs adalete teslim edildi.



