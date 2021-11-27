Cinayet zanlısı eski futbolcu Sezer Öztürk Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında Çekmeköy’de Şile otoyolu Paşaköy mevkisinde Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy semtinde mangal yapmaya karar verdi.

Patika yolun kenarına araçlarını park eden grubun yanına yabancı plakalı araçla gelen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi.

Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Sezer Öztürk’ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.’nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü.

Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı. Otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk hızla olay yerinden uzaklaştı.

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Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı.

KAMYONET KASASINDA SINIRDAN KAÇARKEN YAKALANDI

O günden itibaren hakkında arama kararı olan Öztürk, Artvin üzerinden Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Bir kamyonetin arkasında bulunan Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: BEN ATEŞ ETMEDİM

Öztürk, ifadesinde "Olay günü çocuklarımı hayvanat bahçesine götürdüm, daha sonra eve dönerken arabamın önünü kestiler, beni darp ettiler. Ölümden döndüm, kafama aldığım darbelere ilişkin raporları mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor. Ben ateş etmedim, Ömer Genç benim korumamdır, olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam, korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

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