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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 09.41'de merkez üssü Irak'ın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hakkari'nin sınır ilçesi Çukurca'ya 14 kilometre mesafede ve yerin 12.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çukurca'da da hissedildi.
Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Hakkari, İzmir ve Kahramanmaraş'ta meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Türkiye'nin deprem gerçeğini bildiklerinin altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla 81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık." ifadesini kullandı.
Türkiye deprem kuşağıda yer aldığından her gün neredeyse irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Deprem mi oldu, deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç? sorularının cevabı için Kandilli Rasathanesi üzerinden sorgulama yapıyor. Yaşanan son depremin enlem, boylam, derinlik, yer, büyüklüğü ve merkez üssü açıklanan Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alıyor. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi güncel deprem sorgulama ekranı.
Depremden önce inşa edilen TOKİ konutları kura ile depremzedelere veriliyor. Kahramanmaraş’ta 3 çocuklarını depremde kaybeden Demirel ailesi Türkoğlu’ndaki konutlara yerleştirildi. Osman Demirel, “Bize bu daire çıktı. Diğer bloklara da yine depremzedeler yerleştirilmeye devam ediyor” dedi.