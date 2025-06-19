Yaklaşık 20 milyon öğrenci için yarın ders zili bu kez yaz tatili için çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayarak 79 günlük tatil sürecine girecek. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte öğrenciler uzun bir maratonun ardından dinlenmeye çekilecek. Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2025’te başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarın çalacak son ders ziliyle beraber yaz tatiline girecek.
Son ders zili yarın çalacak
Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlamıştı. Eğitim öğretim yılının birinci döneminde ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında yapıldı. İkinci dönemdeki ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapıldı. 3 Şubat tarihinden itibaren ikinci döneme başlayan öğrenciler, yarın alınacak olan karnelerin ardından çalacak son ders zili ile 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlamış olacak. 79 günlük yaz tatili süresince 2024-2025 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacak öğrenciler, 8 Eylül 2025'te yeni eğitim öğretim yılına başlayacaklar.
Okullar ne zaman açılacak?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek