Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarın çalacak son ders ziliyle beraber yaz tatiline girecek.

Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlamıştı. Eğitim öğretim yılının birinci döneminde ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında yapıldı. İkinci dönemdeki ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapıldı. 3 Şubat tarihinden itibaren ikinci döneme başlayan öğrenciler, yarın alınacak olan karnelerin ardından çalacak son ders zili ile 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlamış olacak. 79 günlük yaz tatili süresince 2024-2025 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacak öğrenciler, 8 Eylül 2025'te yeni eğitim öğretim yılına başlayacaklar.