Son hafta meydanlara inecek

Seçime tek başına girerek CHP’nin ittifak planlarını boşa düşüren İYİ Parti, tüm gücünü 31 Mart seçimlerinin son haftasına sakladı. Seçim süreci boyunca ağırlıklı olarak esnaf ziyareti yapan İYİ Parti büyük bir miting yapmayı planlamıyor. İYİ Parti seçmeninin seçmen davranışı kestirmediği için miting gibi büyük bir organizasyon düşünmüyor. Parti sahaya tam manası ile son hafta inecek ve Genel Başkan Meral Akşener İstanbul’un ilçelerini gezecek.





YÜZE YÜZE TEMAS ÖNCELİKLİ

2019’un aksine 31 Mart seçimine kendi adayları ile giren İYİ Parti herhangi bir parti ile ittifak yapmadı. Bu kapsamda her yerde kendi adayların gösteren İYİ Parti’de genel seçim çalışması seçmenle yüze yüze temas öncelik alarak esnaf gezisi, salon programları ve mahalle çalışmaları olarak ilerliyor. Akşener de daha önceki seçimlerde boy gösterdiği büyük mitinglerden uzak bir çalışma yürütüyor. İttifak yapmadığı için gelebilecek seçmen tepkisini tam olarak kestiremeyen parti yöneticileri, bu şekilde boş meydan sürprizinin de önüne geçmiş oldular.





İMAMOĞLU’NA YÜKLENECEK

31 Mart’a kadar da herhangi bir büyük miting yapmayı planlamayan İYİ Parti son hafta İstanbul’a odaklanacak. İstanbul’un ilçelerini gezecek Akşener bundan sonraki süreçte İstanbul odaklı bir seçim çalışması yürütecek. Parti İstanbul’a tüm kurmayları ile inmeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı aday olarak düşündüğü İmamoğlu’na yönelik yeni eleştirilerin de gelmesi bekleniyor. Akşener’in İstanbul’da programları kapsamında esnaf ziyareti ve salon programları yapması planlanıyor.



