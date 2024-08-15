Sorunlar kökten çözülecek

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Her yaştan insana koruyucu sağlığı anlatmayı ve uzun vadede toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Memişoğlu, “Bugün bağımlılık ve kilo dediğimizde bunlar toplumun risklerinden en önemli iki tanesi ve hareketsizlik, beslenme bozuklukları ile doğurganlık oranlarının düşük olması esasında gelecekle ilgili en büyük risklerimiz. Bu riskleri toplumla beraber ortadan kaldırmamız gerekiyor” dedi.

ŞEHİR HASTANELERİ BİLİMİN MERKEZİ

Şehir hastanelerinin sağlığın fiziksel şaheserleri olduğunu kaydeden Memişoğlu, “Kurumların bir kültürü olması gerekiyor. Tabii ki bir kültürün oluşması, ruh yapısının gelişmesi için de bir süreç gerekiyor. Bu kültür kısa bir sürede oluşturulacak bir kültür değildir. Tüm eleştirilere rağmen biz bu konuda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Şehir Hastaneleri Türkiye’nin geleceği ile ilgili sağlık bilgisinin üretileceği, çalışmaların yapılabileceği, sadece hizmet alanında değil Türkiye’nin medarıiftiharı olacak bilimin ve teknolojinin de geliştirileceği alanlar olarak planlıyoruz” diye konuştu.

SAĞLIĞIN SUİSTİMALİNE İZİN YOK

Sağlığın bir kamu hizmeti olduğunu ve özel sektör eliyle işletilen sağlık kuruluşlarının da kamu hizmeti verdiğini belirten Memişoğlu, “Yalnızca işletme ve finansman yönünden farklıdırlar. Sağlıkla ilgili tıbbi gereklilik haricinde işlem yapan tüm kuruluşlar kamu özel fark etmeksizin denetlenir ve cezalandırılır. Bazen şikâyet üzerine, bazen rutin bazen de habersiz denetleme yapılır. Bu konuda oldukça iyi bir altyapıya sahibiz. Sağlık hassas bir konu, vatandaşlarımız her türlü sese kulak verebilir ve mağdur olabilir. Sağlığın suistimaline izin vermeyeceğiz ve bu konunun üzerine gideceğiz. Dünyaya örnek olacak, iyi sağlık hizmeti sunan bir özel sektörümüz var. Özel sektör de kamuya hizmet ediyor ve ülkemize büyük bir fayda sağlıyor. Bizim kontrolümüzde sağlığı kamu hizmeti olarak gören bir özel sektörü teşvik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SORUNLAR KÖKTEN ÇÖZÜLECEK

Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimliğini kuvvetlendirirken vatandaşların aile hekimine başvurmalarını teşvik edecek adımlar atacaklarının altını çizen Memişoğlu, şöyle devam etti: “Sorunların köküne gidecek, sorunları kökten çözme gayretinde olacağız. Açıkça ifade ediyorum ki, bu süreci yürütürken zorlayıcı bir yaklaşım yerine teşvik edici bir anlayış benimseyeceğiz. Aile Sağlığı Merkezlerimizdeki kurum kültürünü daha ileri seviyeye taşıyacak ve bu merkezlerimiz ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarını entegre edeceğiz.”

YÖK ile iş birliği

YÖK ile iş birliği içerisinde olduklarını söyleyen Memişoğlu, bazı branşlarla ilgili YÖK ile çalıştıklarını, istihdama göre planlamalar yapacaklarını ve insan gücü planlamasını YÖK’e ileteceklerini vurguladı.

Alarm durumu yok

Maymun çiçeği ve Kovid-19’a ilişkin de soruları yanıtlayan Memişoğlu, “Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil” dedi.

İlaç temini problemsiz

Eczanelerde ilaç temini konusundaki sorunlara ilişkin konuşan Memişoğlu, eczanelerde ilaç sorununun olmadığını, konunun doğrudan ilaç markası üzerinden değil etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti ve ilaç temini konusunda herhangi bir sorunun bulunmadığını dile getirdi.











