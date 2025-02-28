Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Dünyaya 'yeni eksen' ruhunu verme zamanı

"Yolun açık olsun Türkiye'm. Dünyada devlet adamı açısından kaht-ı rical var iken, tüm risklerialarak bir milletin kardeşliğini yeniden tesis eden liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin "terörsüz Türkiye" adımı ile bugün gelinen nokta bölgemizin ve dünyanın amasız fakatsız yeni barış paradigmasıdır.