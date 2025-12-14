Süleymaniye Darüşşifası ihya edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) tarafından hayata geçirilen Darüşşifa Psikoterapi Merkezi'nin açılışını yaptı. Emine Erdoğan, Süleymaniye’de açılışı gerçekleştirilen merkezde yaptığı konuşmada, Kanuni Sultan Süleyman’ın vizyonu ve Mimar Sinan’ın mirasıyla şekillenen bu tarihî mekânda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Süleymaniye Darüşşifası’nı restore ederek yeniden işlev kazandıran İbn Haldun Üniversitesi yönetimine ve akademik kadroya teşekkür eden Erdoğan, merkezin ülkeye ve insanlığa hayırlı olmasını temenni etti. Merkezin küresel ölçekte ruh sağlığı yaklaşımlarına önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Erdoğan, “Bu merkezde medeniyetimizin şifa anlayışı modern bilimle buluşuyor. Anadolu’nun şefkati ve insana hürmeti başlı başına bir yönteme dönüşüyor” dedi Darüşşifaların Anadolu’nun “şefkat abideleri” olduğunu vurgulayan Erdoğan, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bu yapıların yalnızca birer hastane değil, hekimlerin yetiştiği ve insan merkezli bir medeniyet anlayışının vücut bulduğu kurumlar olduğunu söyledi. Anadolu’nun insanlığın ortak hafızasının biriktiği topraklar olduğuna işaret eden Erdoğan, Batı Orta Çağ karanlığıyla mücadele ederken Anadolu’da ilmin ve tıbbın geliştiğini, ruhsal hastalıkların ilaç, müzik ve tabiat unsurlarıyla tedavi edildiğini hatırlattı.